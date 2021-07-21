Örümcek Adam Kapadokya’da

Kurban Bayramı tatili için Nevşehir Kapadokya
'ya gelen "Örümcek Adam
", sabahın ilk ışıklarıyla gökyüzüne havalanan sıcak hava balonlarının oluşturduğu manzarada görsel şovlarıyla ilginç görüntü oluşturdu. "Örümcek Adam" kostümlü Soylu, bölgede gezinti yapan yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Küçük yaşlardan itibaren kurgusal kahraman "Örümcek Adam"a hayranlık duyduğunu, onun dans ve hareketlerini yaparak dikkati çektiğini kaydeden Soylu, "Türkiye'nin farklı yerlerini geziyor ve gönüllü turizm elçisi olarak çektirdiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımda paylaşırken turistler de benimle olan fotoğraflarını paylaşıyor. Hem ülkemizin tarihi yerlerini tanıtmış oluyor ve hem de dışarıdaki insanlara bu alanları göstermiş oluyoruz" dedi.