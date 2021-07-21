Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi, bedava mı? 20-21-22-23 Temmuz 2021 Bayramda Osmangazi Köprüsü bedava mı, geçiş ücretsiz mi?

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi sorusunun yanıtı belli oldu. 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

20-21-22-23 TEMMUZ BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BEDAVA MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Buna göre bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollar ise ücretsiz olacak.

Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti uygulanıyor.

Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanıyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Yolculuk için hazırlığını tamamlayanlar, bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu.