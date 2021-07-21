Oturduğu yerde sırtından yaralandı

Nilüfer İlçesi Konak mahallesinde bulunan bir kahvehanede oturanlar, aniden gelen patlama sesleriyle paniğe kapıldı. Yaşanan korku ve panik nedeniyle sağa sola kaçışan vatandaşlar durumu polise bildirdi. O sırada kahvehanede oturan Aydın Yıldız isimli bir vatandaşın yerde yaralı olarak yattığını görenler de sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

İNCELEME SONUCU BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aydın Yıldız'ın sırtının çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit ederek yaralıyı hemen Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri ise mahallenin giriş ve çıkışını kapatarak inceleme başlattı. Çöp konteynerlerinin yanında ve sokağın çeşitli yerlerinde saçmalar bulundu. Bunun üzerine Silah ateşlendiğini belirleyen ekipler silahın nereden ateşlendiğini de belirleyerek patlamanın olduğu binanın önündeki apartmana girerek şüpheli 22 yaşındaki H.İ.Y. suç aleti tek kırma tüfekle birlikte ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Tüfek ise incelenmek üzere Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildi.