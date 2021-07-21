Özel ekip kurulup yavrum bulunsun

Konya
'nın Akören ilçesi'ne bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan Yavuz ve Ümmü Şahin'in 5 çocuğundan biri olan anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Çantasını müstakil evlerinin duvarına astıktan sonra bir anda sır olan çocuğun bulunması için jandarma ve AFAD
ekipleri uzun süre çalışma yaptı. Sarp kayalıkların olduğu bölgede, özel eğitimli iz takip köpekleri, droneler ve helikopterle yapılan aramalarda sonuç alınamadı. 80 kilometrelik alanda yürütülen arama çalışmaları 24 gün sonra sonlandırıldı. 6 yaşındaki çocuğun öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla kurulan özel ekip de bir iz bulamadı.
Anne Ümmü Şahin, "Geçen günlerin acını kimse bilmez ben bilirim. Oğlumun bulunması için özel ekip kurulmasını istiyorum. Günler, aylar, yıllar geçti. Benim yavrumun olayını da çözsünler" dedi. Anne Şahin, "Dile kolay, oğlum olmadan 11. bayram. Bir anne düşünün ki evladı bayram sabahı elini öpemiyor. Bir anne düşünün ki oğlunu bağrına basıp, ona harçlığını veremiyor. Bir insanın canı daha ne kadar yanabilir" diye konuştu.