Yarın sabahın ilk ışıklarıyla bayram namazını kılıp kurban kesimine başlayacak olan milyonlarca vatandaş şimdiden resimli Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırmaya koyuldu. Tüm İslam coğrafyasında olduğu gibi yurdumuzun dört bir yanında bayram için hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda, sosyal medyadan ve mesajlaşma uygulamalarından birbirine kutlama mesajı yollamak isteyen vatandaşlar Kurban Bayramınız Mübarek Olsun ve İyi Bayramlar yazılı resimli Kurban Bayramı mesajları için araştırma yapıyor. Sabah.com.tr bayram kutlama görselleri ile 2021 Resimli Bayram mesajları indir ve paylaş!
RESİMLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI
Ya Rabbi Hz. İsmail teslimiyetini bizlere nasip eyleyip cehennem ateşinden azad eyle. "Ey kapıları açan Allah'ım! Bizim için en hayırlı kapıyı aç. Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini dilerim. Bayramınız mübarek olsun.
Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.
EN ANLAMLI BAYRAM MESAJLARI
Manevi iklimi gönül dünyamızda yaşatan kurban bayramımızı en kalbi duygularımla kutluyor, size ve ailenize hayır ve güzellikler diliyorum.
Bir tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile değişir dünya. Bayramlarımız tüm İslam coğrafyasına hayır ve güzellikler getirsin. Biraz tebessüm, biraz sevgi ve paylaşma heyecanı ile... Sevgiler.
Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramın mübarek olsun!
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
KURUMSAL BAYRAM MESAJLARI
Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin. Bayramınız Kutlu olsun...
Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
KISA VE ÖZ BAYRAM MESAJLARI
Tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Hatırlamanın ve paylaşmanın insanlar üzerindeki etkisinde manevi rolü olan bayramınızı en içten duygu ve hassasiyetlerimle kutlarım. Kurban bayramınız mübarek olsun.
Kurban Bayramı'nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.
Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Tat alalım, varalım yüce Allah'a. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.
BAYRAMINIZ MÜBAREK OLSUN
Kurban Rabbimizden gelip yine ona gideceğimizi bizlere anlatan bir güzelliktir. Bu güzelliği yaşamımıza yansıtmak dileğiyle, hayırlı bayramlar dilerim.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan peygamberin şefaati hürmetine Kurban Bayramınızı kutlarım.