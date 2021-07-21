Rize’de kayıp iki kişi için ekipler seferber

Rize
'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu selin ardından 2 bin 860 görevli, felaketin izlerini silmek ve kayıpları bulmak için Kurban Bayramı'nda da ara vermeden çalışıyor. Rize'de geçen hafta çarşamba yaşanan, 6 kişinin öldüğü sel ve heyelan felaketinde Muradiye
beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu
ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı'yı arama çalışmaları bayramda da ara verilmeden sürüyor.
2 BİN 860 PERSONEL
Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2 bin 860 personelin görevlendirildiği kentte, kaybolan 2 kişi için dere yatakları taranıyor. Arama çalışmalarına 108'i dalgıç olmak üzere 305 personel katılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na ait 1 sahil güvenlik gemisi, 30 gemi personeli, AFAD ve jandarmaya ait 4 köpekli arama timiyle de arama çalışmalarına destek veriliyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 helikopterle de havadan dere yatakları taranıyor.
Selin en çok etkilediği Güneysu ilçesi ile Büyükköy ve Muradiye beldelerinde balçık temizlik çalışması da sürüyor. Ekipler yerleşim yerlerindeki balçıkları iş makineleri yardımıyla kaldırıyor. Cadde ve sokakların eski haline dönüştürülmesi için çalışan ekipler bir yandan da tıkalı menfezleri açıyor, hasarları gideriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekipleri tarafından sürdürülen hasar tespitlerinde bin 198 bina ve 3 bin 98 bağımsız bölümde yapılan incelemeler sonucunda; 47 ağır yıkık bina, 99 ağır yıkık bağımsız bölüm olduğu tespit edildi. İl Defterdarlığı tarafından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyükköy belediyelerinde 26 personel, 4 araç ile zarar tespit çalışmaları sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de oluşturulan 21 hasar tespit ekibi ile sahada çiftçilerle yüz yüze görüşerek hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
BAKAN KURUM: GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybedenlerle kaybolan kişilerin ailelerini ziyaret etti. Selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın ailesi ile görüşen Bakan Kurum, Mehmet-Ayşe Delihasan çiftine yürütülen arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kurum, Batuhan'a en kısa sürede ulaşmak için çabaladıklarını belirterek, ailenin taleplerini sordu. Anne Ayşe Delihasan, "Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Allah'tan ümit kesilmez" dedi. Bakan Kurum da "320 kişiyle arama çalışmalarımız devam ediyor, gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah kardeşimize ulaşacağız" diye konuştu. Bakan Kurum, Tepebaşı köyünde heyelanda kaybolan Halil Arıcı'nın ailesi ile de bir araya geldi. Kurum, "Seferberlik halindeyiz. İnşallah amcamızı bulacağız. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.