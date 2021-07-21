Rize'deki zorlu arama kamerada! 3 katlı evin enkazında çalışmalar

Kentte, geçen hafta çarşamba günü, 7 saatte, metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, alt yapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarıldı, Muradiye beldesinde çöken evin enkazında kalan Hacere Mert ile eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evdeki Ayşe Karali ile oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı, Hasan Arıcı ile Batuhan Delihasan ise kayboldu. Afette 5 kişi de yaralandı.