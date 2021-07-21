Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 kişi öldü

Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa
'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahların kullanılmasıyla çıkan kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından olay yerine Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet A. (53) hayatını kaybederken, ağır yaralı olan bir kişi de tedavi altına alındı. Kavganın neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis ekipleri mahalle ve hastanede güvenlik önlemleri aldı. Polis kavga ile ilgili soruşturma başlattı