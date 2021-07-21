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Giriş Tarihi: 21.7.2021 07:28 Son Güncelleme: 21.7.2021 07:28

Sinemalar açık mı? Bayramda sinemalar açık mı, çalışıyor mu? 2021 kurban bayramında sinemalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Sinemalar açık mı? Bayramda sinemalar açık mı, çalışıyor mu? 2021 kurban bayramında sinemalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Bayramda sinemaların çalışma durumu, sinemaya gitmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından sinemalar açılmıştı ancak Kurban Bayramı olması nedeniyle sinemaların durumu yeniden gündem oldu. AVM'lerin çalışma saatine göre sinemaların çalışma durumu farklılık gösterebiliyor. Peki, bayramda sinemalar açık mı? İşte, 2021 Kurban Bayramı'nda sinemaların durumu...

2021 Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı'nda her bayramda olduğu gibi işletmeler faaliyetlerine ara verebiliyor ya da kesintisiz olarak devam ediyor. Özellikle gençler tarafından bayram tatilinde tercih edilen eğlence yerleri arasında sinemalar yer alıyor. Peki, 2021 Kurban Bayramı'nda sinemalar açık mı?

BAYRAMDA SİNEMALAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

AVM'ler bayram nedeniyle 20 Temmuz Salı günü saat 13:00'te açılacak. Sinema salonları da 13:00'ten itibaren hizmet verecek.

AVM kapanış saatleri de ülkemizde 22:00 olarak biliniyor. AVM'lerdeki sinema salonları da 13:00 ile 22:00 arasında sinema severlere hizmet verecek.

Bunun dışındaki özel sinema salonlarının açılış saatleri ise değişiklik göstermektedir.

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Sinemalar açık mı? Bayramda sinemalar açık mı, çalışıyor mu? 2021 kurban bayramında sinemalar saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?
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