Sinop’ta köylülerden muhtara susuzluk isyanı

Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Yaylacılı köyü, 2011 yılında Boyabat Barajı'nın suları altında kalmasının ardından başka bir mevkiye taşındı. Köyün tüzel kişiliğine istimlak bedeli olarak devlet tarafından 3 milyon lira para aktarıldı. Ancak köylüler, muhtarın bu parayı köye harcamadığını zimmetine geçirdiğini iddia ederek köy muhtarı Osman Akdoğan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular. Köylüler, şimdi de yaz ortasında susuz kaldıklarını belirterek, muhtarın su sorununu çözmediğini söylediler.

MUHTAR ENGELLİYOR

Köyde su olmaması nedeniyle zor günler geçiren köy sakinlerinden Gülizar Kürekçioğlu muhtar Osman Akdoğan'ın hiçbir hizmet yapmadığı gibi hayırseverlerin yapmak istediği hizmetleri de engellediğini öne sürdü. Kürekçioğlu, "Köyümüzde su yok. 2 ya da 3 günde bir birkaç saatliğine su geliyor. Deposu olanlar deposunu dolduruyor. Olmayanlar evinde ne kadar kap varsa dolduruyor." dedi. Köye Özel İdare'nin su getireceğini ancak muhtar tarafından engellediğini iddia eden Kürekçioğlu; "Biz hayırseverlerle birlikte köyümüze su getirmek istedik, yine engelledi. Muhtar Osman Akdoğan, cami hoparlöründen sık sık anons yaparak bahçelerini sulayanlara ilk sulamalarında 500 lira sonra artarak ceza keseceğini söyleyerek korkutuyor. Muhtarın ceza kesme yetkisi mi var? Köye yapılan yardımların ne olduğunu soruyoruz, bize cevap vermiyor. Yapılan yardımların karşılığında hizmet gelmedi. Yapılan hizmetlerin tamamını köylüler ile hayırseverler birlikte yaptı. Köye yeni cami yapıldı ama bir sürü eksik var. Kendisi köyün merasına yasak olmasına rağmen ev yaptırdı. Muhtar burada her istediğini korkutarak yapıyor. Savcılığa başvurduk. Kaymakamlığa başvurduk. Bize sahip çıkılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

KÖYLÜLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞLARDI

Yaylacılı köyünde ikamet eden Eyüp Akdoğan ve 4 kişi vatandaş; bir süre önce köy muhtarı Osman Akdoğan'ın köye ait 3 milyon liranın hesabını veremediğini gerekçe göstererek Boyabat Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuşlardı.