Sivrisinek şikayetleri artıyor

"GEÇMEYİNCE HASTANEYE GİTTİK"

Üsküdar'da ikamet eden Şule Kandemir, bahçede otururken sivrisinek tarafından defalarca ısırıldıklarını, önceki senelere göre vücudunun buna farklı tepki verdiğini dile getirdi. Kandemir, sineğe önlem için her yöntemi denediklerine değinerek "Ancak onlar bile fayda etmedi. Normalde eşimi sinek çok ısırmaz ancak bahçede oturunca anında sinek tarafından ısırılıyor. Çocuklarımız da aynı şekilde. Ben de bahçedeyken bu duruma maruz kaldım. Önceki senelerde de vardı ancak bu sene daha fazla ve daha farklı. Onlarca sinek ısırığı ayağımda var" diye konuştu.

Sarıyer'de oturan Nimet Kara da kızının sinek tarafından ısırıldığını, bu kısmın aşırı şiştiğini ve kızardığını belirtti. Kara, bunun normal bir sinek ısırığına benzemediğine dikkati çekerek, "İlk birkaç saat sadece kaşındı. Sonra sineğin ısırdığı ayağı şişmeye başladı ve aşırı kızardı. Bir gün boyunca geçmeyince hastaneye gittik. İğne yaptılar ancak hala şişlik devam ediyor. Sineğin ısırdığı yerin etrafı morardı" şeklinde konuştu.