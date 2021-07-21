Soba ve bazadan uyuşturucu çıktı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan
ilçesine bağlı Koyuncu Mahallesi'ndeki evde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Şafak vakti belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, narkotik köpeği 'Uzi' ile ev ve bahçesindeki depoda arama yaptı. Detaylı aramada, 20 kilo 595 gram esrar, 7 bin 141 uyuşturucu hap, 23 kök hintkeneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda M.D., T.K., A.C. ile R.U. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., T.K. ile A.C., tutuklanırken, R.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.