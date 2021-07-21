Son dakika: 21 Temmuz koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum

DOZ SAYISI 64 MİLYONU AŞTI

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.



20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU:

Türkiye'de 20 Temmuz tarihinde 198 bin 537 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 8 bin 780 olurken, vefat sayısı da 46 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süresi sona eren 4 bin 561 kişi ise iyileşti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 293'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.