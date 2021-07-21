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Giriş Tarihi: 21.7.2021 19:08 Son Güncelleme: 21.7.2021 19:19

Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

AA
Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada Osmaniye'deki yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Pakdemirli, "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar." dedi.

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar." dedi.

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Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı
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