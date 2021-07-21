Son dakika: Bakan Pakdemirli duyurdu! Osmaniye'deki yangın kontrol altına alındı

Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Sarıtanışmanlı köyü Kabaktepe mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 4 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Osmaniye yangınını ekiplerimiz kontrol altına aldı, soğutma çalışmalarını gerçekleştiriyorlar." dedi.