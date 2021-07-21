Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi: İstanbullular dikkat! Sağanak var

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı az bulutlu 36

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41