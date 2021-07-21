Şükürler olsun

Tüm yurtta bayram namazını eda etmenin huzuru yaşandı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek namaza durulan camilerde milyonlar Allah'a el açtı, bir bayram sabahına daha uyanmaktan dolayı şükretti, dua etti. Başkan Erdoğan tarafından 28 Mayıs'ta ibadete açılan Taksim Camii
'nde ilk Kurban bayramı namazı kılındı. İkinci kez Kurban bayramı namazı eda edilen Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ne uluslarası fotoğraf ajansları muhabirlerinin de ilgisi büyüktü. Fatih Camii
, Büyük Çamlıca Camii
, Sultanahmet Camii
ve Süleymaniye Camiii
'nde de insan maneviyatını okşayan görüntüler ortaya çıktı. Ankara
'daki Kocatepe Camii
'nde de bayram sabahında secdeye varmanın huzur hakimdi. İzmir
'deki camilerde de cemaat avlulara taştı.
Mustafa BAKIRHAN-SAFFET AZAK-Mevlüt HASGÜL-Özgür ÖZDEMİR-Mehmet YILDIRIM-Abbas ÇAKAR-Ceyhan TORLAK-Ümit ERKAN DEMİRCAN/
SABAH