Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tatile giden ailenin evi yandı! Apartman sakinleri, sokağa döküldü
Giriş Tarihi: 22.7.2021 04:00

Tatile giden ailenin evi yandı! Apartman sakinleri, sokağa döküldü

İHA
Tatile giden ailenin evi yandı! Apartman sakinleri, sokağa döküldü

Edirne Şükrüpaşa Mahallesinde bir apartmanın 5. katında Balıkesir’e bayram tatiline giden bir ailenin evi yandı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, panikleyen apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması büyük bir faciaya engel oldu

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesinde Emek Apartmanın 5. Katında bayram tatili için memleketlerine giden bir aileye ait gecekonduda gece iki sularında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı kısa sürede müdahale ederken, çıkan yangın apartman sakinlerinin yüreklerini ağızlarına getirdi. Panikleyen apartman sakinleri, sokağa döküldü.

Olay esnasında yangından etkilenen yaşlı bir kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapıp akabinde ambulansta gözlem altına aldılar. Daha sonra kapıyı kırarak içeri giren ekipler, evde kimsenin olmadığını öğrendiler.

Ev sahibinin komşuları aileye ulaşarak Balıkesir'de bayram tatilinde olduklarını öğrenip, hemen ardından ekiplere bildirdiler. Evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu.

Yangın, itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangın sonrasında ev büyük ölçekte maddi zarar gördü.

Yangının çıkış sebebine yönelik soruşturma başlatıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatile giden ailenin evi yandı! Apartman sakinleri, sokağa döküldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA