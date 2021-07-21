TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? TV8 canlı yayını ile PSV Galatasaray maçı canlı izle!

Bu akşam Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Tv8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hal böyle olunca, TV8 Türksat frekans bilgileri sorgulama hız kazandı. Başta Galatasaray taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever, maçları canlı yayın olarak izlemek için TV8 canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki TV8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? Tv8 Türksat frekans bilgileri! Tv8 izle ekranı ile ilgili bilgiler…
Tv8 canlı yayınına ve frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz…
TV8 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12346 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 9600 Ksym/s
FEC: 3/4
Kapsama: TR
VideoPid: 2900
AudioPid: 3000
Şifre: Şifresiz
TV8 HD TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12356 MHz
Polarizasyon: Yatay (Horizontal)
Sembol Oranı: 7100 Ksym/s
FEC: 2/3
Kapsama: TR
VideoPid: 4300
AudioPid: 4400
Şifre: Şifresiz