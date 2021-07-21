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Haberler Yaşam Haberleri TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? TV8 canlı yayını ile PSV Galatasaray maçı canlı izle!
Giriş Tarihi: 21.7.2021 15:18

TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? TV8 canlı yayını ile PSV Galatasaray maçı canlı izle!

TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? TV8 canlı yayını ile PSV Galatasaray maçı canlı izle!

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda temsilcimiz Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz, Hollanda deplasmanından iyi bir skorla ayrılıp rövanş öncesi avantaj elde etmeye çalışacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından takip etmek isteyen futbolseverler, TV8 frekans bilgileri ile birlikte canlı izle seçeneğini araştırıyor. Futbol severlerin heyecanla araştırdığı TV8 canlı yayın nasıl izlenir sorusu yanıt buldu. Peki Tv8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? TV8 Türksat frekans bilgileri! Tv8 izle ekranı ile ilgili bilgiler…

Bu akşam Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Tv8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hal böyle olunca, TV8 Türksat frekans bilgileri sorgulama hız kazandı. Başta Galatasaray taraftarları olmak üzere pek çok futbolsever, maçları canlı yayın olarak izlemek için TV8 canlı yayın nasıl izlenir sorusuna yanıt arıyor. Peki TV8 canlı yayın nasıl izlenir, ayarları nasıl yapılır? Tv8 Türksat frekans bilgileri! Tv8 izle ekranı ile ilgili bilgiler…

TV8 CANLI YAYIN NASIL İZLENİR? İŞTE TV8 FREKANS BİLGİLERİ

Tv8 canlı yayınına ve frekans bilgilerine haberimizden ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz…

TV8 TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 9600 Ksym/s

FEC: 3/4

Kapsama: TR

VideoPid: 2900

AudioPid: 3000

Şifre: Şifresiz

TV8 HD TÜRKSAT 4A UYDU FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 7100 Ksym/s

FEC: 2/3

Kapsama: TR

VideoPid: 4300

AudioPid: 4400

Şifre: Şifresiz

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TV8 frekans bilgileri neler, canlı yayın nasıl izlenir? TV8 canlı yayını ile PSV Galatasaray maçı canlı izle!
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