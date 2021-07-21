Tv8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'da gerçekleşen maçı ülkemizde TV8 ekranlara getiriyor. Hollanda'daki servis sağlayıcıda yaşayan aksamalar nedeniyle maçın ilk dakikalarında kesintiler yaşandı. Birkaç dakikalık gecikmenin ardından izleyiciler Tv8 neden donuyor diye merak ediyor. PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek, yeniden donar mı gibi sorular gündeme geliyor.