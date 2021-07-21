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Giriş Tarihi: 21.7.2021 22:40

Tv8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek?

Tv8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek?

PSV Galatasaray maçını canlı olarak yayınlayan TV8 teknik bir arıza nedeniyle yayına geçici olarak ara verdi. Birkaç dakikalık aksama nedeniyle maçı izleyen seyirciler sorunun kaynağını “TV8 neden donuyor” sorusuyla araştırmaya koyuldu. PSV Galatasaray maçı TV8 yayını ne zaman düzelecek sorusu da yanıt arıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. Hollanda'da gerçekleşen maçı ülkemizde TV8 ekranlara getiriyor. Hollanda'daki servis sağlayıcıda yaşayan aksamalar nedeniyle maçın ilk dakikalarında kesintiler yaşandı. Birkaç dakikalık gecikmenin ardından izleyiciler Tv8 neden donuyor diye merak ediyor. PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek, yeniden donar mı gibi sorular gündeme geliyor.

TV8 NEDEN DONUYOR?

Galatasaray PSV maçını izleyen vatandaşlar TV8 neden donuyor, teknik arızanın sebebi ne diye merak ediyor. Hollanda'da gerçekleştirilen karşılaşmanın Hollanda kaynaklı servis sağlayıcılardan ülkemize iletildiği, bu nedenle yayında kesintiler meydana geldiği bildirildi.

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Tv8 neden donuyor? PSV Galatasaray maçı Tv8 yayını ne zaman düzelecek?
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