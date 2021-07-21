Ukraynalı modelin ölümü mercek altında

İstanbul Sancaktepe
'de Ukraynalı model Anzelika Srabiants
'ın (33) balkondan düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.
Talihsiz kadının düşme anını kayda alan erkek arkadaşı Burak Ercan, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ercan, kız arkadaşının daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Hatta buna ilişkin görüntüleri kendisine attığını söyledi. Savcılık Ercan'ın cep telefonunu bilirkişiye gönderdi. Düşme anına ilişkin 2 dakika 9 saniyelik video da incelemede. Ukraynalı modelin balkondan düştükten sonra aşağıda bir tenteye de denk geldiği ancak hızını yavaşlatan tenteye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
EVİNDE ARAMA KARARI
Savcılıktan bir inceleme de Anzelika Srabiants'ın Avrupa yakasında bulunan evi için geldi. Savcılık, genç kadının psikiyatri ilaçları kullandığı iddialarını da değerlendirmeye aldı. Sulh Ceza Hâkimliği'nden evinde arama kararı çıkarıldı. Genç kızın evinde psikiyatri ilacı olup olmadığı, kullandığı söylenilen ilaçların tespiti yapılacak. Eğer ilaçlar bulunursa, bu ilaçların intihara sebebiyet verip vermeyeceği, ilaçları aksatırsa nasıl etkilenebileceği sorularına yanıt aranacak.