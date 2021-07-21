Ukraynalı modelin ölümü mercek altında

ÜST KOMŞU SESLERİ DUYMUŞ

Olayın gerçekleştiği Burak Ercan'ın evi de incelemedeydi. Ercan'ın üst komşusu da tanık olarak dinlendi. Komşuya ikili arasında daha önce herhangi bir tartışmaya şahit olup olmadığı soruldu. Üst komşu daha önce bir tartışmaya denk gelmediğini ancak olay günü evden sesler duyduğunu söyledi.