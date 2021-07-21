Ukraynalı modelin ölümü mercek altında

Ukraynalı model Anzelika Srabiants balkondan düşüp hayatını kaybettiği korkunç olay İstanbul Sancaktepe'de yaşandı. İddialara göre model Anzelika Srabiants, köpek eğitmeni Burak Ercan ile birlikte lüks bir sitede yaşıyordu. İkili geçtiğimiz ay Ataşehir'de bir restorana yemek yemeye gitti. Eve dönüş yolunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma evde de devam etti. Ukraynalı model evin Fransız balkonundan aşağı sarktı ve aşağı düştü.
ÖLÜM ANI VİDEO KAYDINDA ÇIKTI
Anzelika Srabiants'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, evdeki aramada bir miktar uyuşturucu bulundu. Yaşanan olayın ardından birçok gerçek de gün yüzüne çıktı. Onlardan en çarpıcısı Burak Ercan'ın dehşet anlarını kayda almasıydı.
O görüntülerde Ercan'ın, "Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyulurken, talihsiz kadının ise "lütfen" anlamına gelen "please" dediği anlar ve çığlıklar dikkat çekti. Talihsiz kadının yere düştüğü andaki çıkan ses ise hafızalara kazındı.
"ELLERİMDEN KAYDI"
Cinayetle suçlanmamak için o anları videoya çektiği öne sürülen Burak Ercan, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ünlü modelle evde yalnız olduklarını söyleyen Ercan, "Kendisini balkondan aşağıya attı. Ben kendisini tutuyordum ama ellerimden kayıp düştü" dedi. Kız arkadaşının daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
TENTE DETAYI DA KURTARMAMIŞ
Daha birçok gerçeğin gün yüzüne çıkması için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Talihsiz kadının balkondan düştükten sonra aşağıda bir tenteye de denk geldiği ancak hızını yavaşlatan tenteye rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.
ÜST KOMŞU SESLERİ DUYMUŞ
Olayın gerçekleştiği Burak Ercan'ın evi de incelemedeydi. Ercan'ın üst komşusu da tanık olarak dinlendi. Komşuya ikili arasında daha önce herhangi bir tartışmaya şahit olup olmadığı soruldu. Üst komşu daha önce bir tartışmaya denk gelmediğini ancak olay günü evden sesler duyduğunu söyledi.
İNTİHAR GİRİŞİMİ DOĞRU MU?
Bir inceleme de Burak Ercan'ın cep telefonuna geldi. Ercan ifadesinde kız arkadaşının daha önce de intihar girişiminde bulunduğunu, hatta buna ilişkin görüntüleri kendisine attığını söyledi. Savcılık iddiayı araştırmak için cep telefonunu bilirkişiye gönderdi.
Anzelika Srabiants'ın intihar girişimine ilişkin varsa görüntüler de mercek altına alınacak. Aralarındaki yazışmalar da tespit edilecek. Öte yandan olayla ilgili 2 dakika 9 saniyelik video da incelemede. Görüntüde talihsiz olayın kaç saniye içinde cereyan ettiği de araştırılıyor.
MODELİN EVİNDE ARAMA KARARI
Savcılıktan bir inceleme de Anzelika Srabiants'ın Avrupa yakasında bulunan evi için geldi. Savcılık, genç kadının psikiyatri ilaçlar kullandığı iddialarını da değerlendirmeye aldı. Sulh Ceza Hakimliği'nden evinde arama talep etti, hakimlik de talebe olumlu yanıt verdi.