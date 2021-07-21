Vaka sayısı 8 bin 780, vefat 46

Türkiye'de dün 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı. 46 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 4 bin 561 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti. Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı. Bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan, bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram, salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" ifadelerini kullandı.