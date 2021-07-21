Vali Hacıbektaşoğlu'dan Emniyet ve Jandarma personeline bayram ziyareti

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Kilit-1 ve Kilit-3 Polis Yol Kontrol Noktalarında görev yapan polisleri ziyaret ederek, kurban bayramlarını tebrik etti.

Emniyet ve jandarma personelinin, vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için bayramda da özverili bir şekilde çalıştığını ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarılar diledi.

Daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek, görev başındaki sağlık çalışanlarının da bayramını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, son olarak Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. İtfaiye personelinin kurban bayramını kutladı.