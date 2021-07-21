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Giriş Tarihi: 21.7.2021 11:22 Son Güncelleme: 21.7.2021 11:22

Yaz ortasında tipiye yakalanan dağcılar

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Yaz ortasında tipiye yakalanan dağcılar

Türkiye’nin en yüksek tepesi olan ve dağcılık sporunda dünyanın en önemli tırmanışları arasında gösterilen Ağrı Dağında, 16 dağcı tipiye yakalandı. Şehirlerde hava sıcaklıları bunaltırken, Ağrı Dağı’nda sıfırın altında 20 derece kadar düşen sıcaklık dağcılara zor anlar yaşattı. 4’ü Türk 12’si İsrailli 16 Dağcı, Türk Rehberler sayesinde sağ salim kurtuldu. Türk Dağcılar, zirvede bayrak asarak birbirleriyle bayramlaşmayı da ihmal etmedi.

Ağrı Dağı'na 18 Temmuz günü Doğubayazıt rotasını kullanarak çıkmayı hedefleyen 4'ü Türk, 12'si İsrailli 16 dağcı, tırmanışa deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yükseklikteki Çevirme köyünden başladı.

İlk geceyi 3 bin 300 rakımdaki ana kampta geçiren dağcılar, 19 Temmuz günü kampı 4 bin 200 metre yüksekliğe çıkardı. Gece yarısından sonra saat 02.30'da şapka buzullarda tırmanışa geçen ekip, saat 07.30'da deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yükseklikteki zirveye çıkış yolunda tipiye tutuldu. Görüş mesafesinin zaman zaman 3 metreye kadar düştüğü tırmanışta rehberler GPS cihazını kullanarak yönlerini bulup zirveye ulaştı.

Türk dağcılar ve rehberler, hızı saatte zaman zaman 80 kilometreye ulaşan ve hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Ağrı Dağı'nın zirvesinde bayramlaştı. Dağcılar, Türk rehberlerin tecrübesi sayesinde sağ salim inmeyi başardı.

20 Temmuz günü ana kampa dönen ekip, burada bir gün dinlendikten sonra Doğubayazıt'a vardı. Yaklaşık 3 gün süren tırmanışı olumsuz hava koşullarına rağmen zirve yaparak taçlandırdıklarını söyleyen rehber Mustafa Tekin, Ağrı Dağı'nın en tehlikesi bölgesinin 4 bin 900 metresinde başlayan ve zirveye kadar devam eden buzullar olduğunu söyledi.

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Yaz ortasında tipiye yakalanan dağcılar
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