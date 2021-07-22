Afyonkarahisar'daki kaza Bursa’yı yasa boğdu

Bursa'nın İznik ilçesi Selçuk İlköğretim okulunda öğretmenlik yapan 41 yaşındaki Yasin Çetin ve Çakırca İlköğretim okulunda öğretmenlik yapan 40 yaşındaki Burcu Çetin, Kurban Bayramı izninde Bursa'dan ayrılarak tatil yoluna çıktılar. Öğretmen çiftin kızları 11 yaşındaki Zeynep Yaren Çetin ve 5 yaşındaki Başak Çetin'in de içinde bulunduğu otomobil, Afyon-Konya karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sırasında taklalar atarak şarampole uçan otomobil hurdaya dönerken, genç öğretmen çift ve kızları hayatını kaybetti.

İZNİK YASA BOĞULDU

Öğretmenlik yaptıkları İznik ilçesinde çok sevilen isimler olan Yasin ve Burcu Öğretmen ile küçük kızlarının ölüm haberini duyan İznikliler, büyük üzüntü yaşadı. Aslen Kırkkale'li olan genç çift ve iki kızının cenazeleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kırıkkale'ye gönderildi.