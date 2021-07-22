Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

ÖĞRETMEN ÇİFT VE 2 ÇOCUKLARI ÖLDÜ

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin 16 FCF 40 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Çetin ile eşi Burcu Çetin ve çocukları Zeynep Yaren ve Başak Çetin olduğu tespit edildi. Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Çetin çiftiyle çocuklarının cenazeleri, otopsi yapılmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.