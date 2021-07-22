Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan Konya yönüne giden Uzman Çavuş Burak S.Ş. (24) yönetimindeki 45 AEP 637 plakalı otomobil, aynı yöne giden Nasuh Kardaş (53) yönetimindeki 43 RD 389 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Savrulan hafif ticari araç karşı şeride geçerek, Yasin Çetin yönetimindeki 16 FCF 40 plakalı otomobilin üstüne düştü. Hakan Kara yönetimindeki 03 AHH 522 plakalı ve Ferdi Geniş (27) yönetimindeki 34 EGY 998 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
ÖĞRETMEN ÇİFT VE 2 ÇOCUKLARI ÖLDÜ
Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Ölen kişilerin 16 FCF 40 plakalı otomobilin sürücüsü Yasin Çetin ile eşi Burcu Çetin ve çocukları Zeynep Yaren ve Başak Çetin olduğu tespit edildi. Bursa'nın İznik ilçesinde ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Çetin çiftiyle çocuklarının cenazeleri, otopsi yapılmak için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan Nasuh Kardaş ile yanındaki Kadriye Kardaş'ın (47) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Burak S.Ş.'nin de işlemleri devam ediyor.