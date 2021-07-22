Aileler kavga etti, küçük Sahra öldü

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde iki aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin isimli kız çocuğu hayatını kaybetti.
Olay Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde yaşandı. Evinin bahçesinden koyunların geçtiğini gören Abdurrahman Yılmaz, hayvanların sahibi Tekin ailesinin fertleri ile tartıştı.
ETRAFA RASTGELE ATEŞ AÇTI
Çıkan tartışma sonrası öfkelenen Yılmaz, evdeki pompalı tüfeği alıp etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada evinin önündeki merdivenlerde oturan 6 yaşındaki Sahra ağır yaralandı. Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Tüfeği ateşleyen Abdurrahman Yılmaz jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hayatını kaybeden 6 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni, Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçük Sahra, Yakıtlı köyünde gözyaşları içinde defnedildi.