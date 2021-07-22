Annesinin boğazını kesti: “Çok iyiyim” dedi

Denizli'nin Güney İlçesinde bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Gökhan Rüzgar (37), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Şadiye Rüzgar (68) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine annesini elleriyle boğan Rüzgar, baygın düşen zavallı kadının boğazını kesti.

YATAĞIN ALTINA SAKLADI

Önce etrafı temizleyen Gökhan Rüzgar, ardından annesinin kanlar içindeki cansız bedenini yorganlara sararak yatağın altına sakladı. Motosikletine binerek evden ayrılan Rüzgar, parkta arkadaşlarıyla oturup sohbet etti.

GELİNİ BULDU

Akşam saatlerinde kayınvalidesi Şadiye Rüzgar'ın ziyaretine gelen gelini, kapıyı çaldığında açan olmayınca durumdan şüphelenip kendi anahtarıyla eve girdi. Yatağın altından süzülen kanları fark eden genç kadın, yorganları kaldırdığında korkunç manzarayla karşılaştı. Çığlıklarla yardım isteyen genç kadınının yardımına mahalle sakinleri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şadiye Rüzgar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

PARKTA YAKALANDI

Annesini öldürüp motosikleti ile olay yerinden kaçan katil zanlısı Gökhan Rüzgar'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan cinayet zanlısının peşine düştü. Yapılan operasyonda olayın hemen ardından parka gidip arkadaşlarıyla sohbet eden Gökhan Rüzgar'ın motosikletiyle Denizli'ye gittiği tespit edildi. Adım adım takip edilen şüphelinin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda olduğunu belirleyen polis ekipleri, binayı terk etmeye hazırlanan zanlıyı, olay yerinden kaçtığı motosikletiyle birlikte kıskıvrak yakaladı.

"ÇOK İYİYİM"

Gözaltına alınan Rüzgar'ın sakin ve rahat tavırları dikkat çekerken sağlık kontrolü sırasında basın mensuplarının sorularına "Çok iyiyim" diyerek karşılık vermesi şok etkisi yarattı.

EVİNİ YAKMIŞ

Öte yandan anne katili Rüzgar'ın geçtiğimiz yıllarda da annesi evdeyken evini yakmaya çalıştığı ortaya çıktı. Annesiyle birlikte yaşadıkları evi 2 kez ateşe vermeye çalıştığı belirtilen Gökhan Rüzgar'ın psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Annesinin çıkan yangında komşularının son anda kurtardığı ortaya çıktı.