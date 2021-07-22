Arazi mafyasına köylülerden tepki

SİLAHLI TEHDİT YAPIYORLAR

Bilgin; bölge sahibi hatta Antalyalı olmayan bu kişilerin cesareti nereden aldıklarını merak ettiklerini söyledi. Köylüleri korkutmaya sindirmeye çalışıldığın da ifade eden Bilgin, "Silahlı darp ve tehditin ardından bu kişilerin baskıları halen devam ediyor. Buradaki sorun yeni değil, daha önce de ağaç kesimi nedeniyle gündeme gelmişti. Köylüler şikayetçi olmuştu. Ama bu şahıslar işgallerini ve ağaç kesimini sürdürdü." diye konuştu.