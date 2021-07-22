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Giriş Tarihi: 22.7.2021 10:57

Aşı olmayan tek kişiydi, köyünde aşı oldu

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Aşı olmayan tek kişiydi, köyünde aşı oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya’nın İncik köyünde ilk doz aşısını olmayan tek kişi Ahmet Yılmaz’a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya'da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz'a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Kütahya'da ilk doz aşı olmayan son kişi olan Ahmet Yılmaz bu konuda şunları söyledi:

"Bu güne kadar işlerimden fırsat bulup aşı olamadım. Sağ olsun sağlık ekibi Köyümüze kadar gelerek aşımı yaptı. Allah razı olsun." şeklinde konuştu.

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Aşı olmayan tek kişiydi, köyünde aşı oldu
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