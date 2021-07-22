Bartın'da 'ormanlık alana cisim düştü' iddiası ekipleri harekete geçirdi

"HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI"

Ekiplerin, köylülerin de katılımıyla drone destekli yaptığı arama çalışmasında, herhangi bulguya rastlanmadı. Bartın Valisi Sinan Güner, yaptığı açıklamada, ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiğini belirterek, "Drone yardımıyla yapılan çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılmadı. Havanın kararmasıyla çalışmaları sonlandırdık." dedi.