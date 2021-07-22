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Giriş Tarihi: 23.7.2021 01:18

Başkan Mehmet Yavuz şehit ailelerini yalnız bırakmadı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Mehmet Yavuz şehit ailelerini yalnız bırakmadı

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz her bayram olduğu gibi bu bayramda da şehit ailelerini ve gazileri yalnız bırakmadı.

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Kurban Bayramı sebebiyle şehit aileleri ve gazileri şehitlikte Ailelere bir araya gelerek ve daha sonra evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti.



Kurban Bayramı'nı tebrik eden Başkan Yavuz, sağlıklı bir ömür diledi. Her fırsatta şehit aileleri ile gazilerle bir araya gelmeye gayret ettiğini ifade eden Mehmet Yavuz, "Bayramın kutlu olsun baba" diyerek babasının mezar taşına sarılan şehit çocuklarının yalnız olmadıklarını onlara hissettirmek için terörle mücadele gazimiz Durak Burhan kardeşimle birlikte şehitlikte ailelerimizi yalnız bırakmadık. Dernek olarak her zaman yanınızdayız" dedi.

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Başkan Mehmet Yavuz şehit ailelerini yalnız bırakmadı
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