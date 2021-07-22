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Giriş Tarihi: 22.7.2021 14:10

Battlefield 1 Amazon Prime ile ücretsiz oldu! Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir?

Battlefield 1 Amazon Prime ile ücretsiz oldu! Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir?

Electronic Arts’ın efsane oyun serisi Battlefield oyun severlerin en çok tercih ettiği seriler arasında yer alıyor. 2016’da yılında piyasaya sürülen Battlefield 1, üstüne o kadar oyun çıkmasına rağmen hala popülerliğini koruyor. Amazon Prime ise bu ay ki hediyesinde Battlefield 1’i ücretsiz vereceğini duyurdu ve oyunu kullanıcıların erişimine sundu. Peki, Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir? İşte detaylar;

Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir soruları oyun severlerin gündemine oturdu. Amazon Prime kullanan üyeler için Battlefield 1 üyeleri ücretsiz oldu. 2 Ağustos tarihinden itibaren ise, Battlefield 5 oyunu da Amazon Prime ile ücretsiz olacak. Oyun severler, Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar;

AMAZON PRİME İLE BATTLEFİELD 1 NASIL ALINIR?

Battlefield 1 oyununa sahip olmak için öncelikle Amazon Prime üyesi olmanız gerekmektedir. Amazon prime ilk ay ücretsiz diğer aylarda ise 7,90 TL'ye geliyor. Prime üyeliğinizi aldıktan sonra oyunu EA hesabınızla bağlayarak alabilirsiniz…

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Battlefield 1 Amazon Prime ile ücretsiz oldu! Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir?
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