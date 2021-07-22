Battlefield 1 Amazon Prime ile ücretsiz oldu! Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir?

Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir soruları oyun severlerin gündemine oturdu. Amazon Prime kullanan üyeler için Battlefield 1 üyeleri ücretsiz oldu. 2 Ağustos tarihinden itibaren ise, Battlefield 5 oyunu da Amazon Prime ile ücretsiz olacak. Oyun severler, Battlefield 1 nasıl alınır, bedava nasıl indirilir sorularının yanıtını araştırıyor. İşte detaylar;