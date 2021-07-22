Bugün Bayramda AVM'ler açık mı? Bayram tatilinde alışveriş merkezleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bayramın ikinci günü AVM'ler açık mı, çalışıyor mu?

AVM çalışma saatleri, her resmi tatilde olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da merak ediliyor. AVM'de işi olan vatandaşlar, "Bayramda avmler açık mı, kapalı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. Bayramın, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günü AVM'lerin çalışma saatleri farklılık gösteriyor. Peki AVM'ler bayramda açık mı saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte, 21 Temmuz AVM çalışma saatleri...

AVM'LER BAYRAMDA AÇIK MI?

AVM'ler Kurban Bayramı süresince açık olacak. Alışveriş merkezleri bayramın ilk gününe özel daha geç saatlerde açılabiliyor. AVM'nin çalışma saatlerini müşteri hizmetlerini arayarak veya internet sitesini ya da sosyal medya hesaplarını inceleyerek öğrenebilirsiniz.