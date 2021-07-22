BİM çalışma saatleri, Kurban Bayramı tatili süresince binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Türkiye'nin hemen hemen her ilinde bulunan marketle ilgili olarak BİM açık mı, bayramda BİM saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor sorusuna yanıt aranıyor. Resmi tatil dolasıyla kamu kurum ve kuruluşları kapalı olurken özel sektörde de durum değişiyor. Geçen bayramda kısıtlamalardan ötürü tüm marketlerin çalışma düzeni değişikti. Peki BİM bugün açık mı? 22,23 Temmuz Kurban Bayramı'nda BİM açık mı, saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM marketin bayram çalışma saati
Zincir marketlerden BİM bayram günlerinde açık olacağı saatleri ve hangi günler çalışacağını duyurdu. Bayramın ikinci günü evindeki eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar BİM marketin açık olup olmadığını araştırıyorlar.
BİM tarafından yapılan açıklamaya göre; market zinciri bayramın ilk iki günü hizmet vermezken 22 Temmuz Perşembe günü açık olacak.
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.
Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.