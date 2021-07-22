İstanbul
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Kasım 2020'den beri Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan kalp yetmezliği hastası Esra Çolak'ın (29) bir ay önce aniden kalbi durdu. Çolak ilk olarak Kardiyolog Prof. Dr. Özlem Yıldırımtürk'e geldi. Kalp yetersizliği tanısı koyulduktan sonra nakil kararı alındı. Yapay kalp cihazıyla hayata tutunan ve ümidini yitirmeyen Çolak'a sonunda bir kalp bulundu. Kalp Damar Cerrahı Op. Dr. Müge Taşdemir ve ekibi kalbi alıp nakil için hastaneye getirdi. Kalp naklini Kalp Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Serap Aykut Aka ve Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Murat Sargın gerçekleştirdi. 4 saatlik operasyonla başarılı bir şekilde nakil yapıldı.
Yeni hayatına 'merhaba' demenin mutluluğunu SABAH ile paylaşan Çolak, "En çok kızımla oynamayı özledim. Bir insan evladı için yaşar, ben de onun için buradayım. Şu an çok iyiyim, daha da iyi olacağım. Kendimi çok güçlü ve sevgi dolu hissediyorum. Eğer isterlerse bana kalbi bağışlayan aileyle görüşmek ve tanışmak istiyorum" dedi. Esra Çolak'ın kızı 5 yaşındaki minik Sıla da, hastane bahçesinde anneannesi Siyare ve dedesi Hüseyin Çolak ile birlikte annesinin çıkıp yeniden kendisine sarılmasını bekliyor.
Prof. Dr. Aka, "Kalbi bağışlayan da bir anne, bir annenin kalbi başka bir annede atıyor artık" dedi. Başhekim Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları da, "Türkiye'de yaklaşık 1200 hasta kalp nakli bekliyor. Bunlardan 150 tanesi acil. Yılda 1500 beyin ölümü gerçekleşiyor ve bunların dörtte birinden azı bağışlanıyor. Tamamı bağışlansa kalp nakli bekleyen hastalarımızın büyük bir kısmı hayat bulacak" diye konuştu.