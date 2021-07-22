Bodrum TIME’in listesinde: Yükselişteki riviera!

Dünyaca ünlü Amerikan merkezli dergi TIME, 2021 yılının "Dünyanın en müthiş 100 yeri" listesini yayımladı. 'Dünyanın en müthiş 100 yeri' listesinde tatil cenneti Bodrum da yer aldı. TIME, listeye eklediği Bodrum'u "Yükselişteki Riviera" sloganıyla tanıttı.





BALIKÇI KÖYÜNDEN POPÜLER TATİL BELDESİNE



TIME, listesinde yer verdiği Bodrum'u şu ifadelerle okuyucularına sundu: "Sahil kenti Bodrum, geçtiğimiz birkaç on yıl içinde, sakin bir balıkçı köyünden popüler bir tatil beldesine ve genellikle Türkiye'nin St. Tropez'i olarak adlandırılan göz alıcı bir sıcak noktaya kadar birçok kez kendini yeniden keşfetti. (Bill Gates ve Roman Abramovich gibi milyarderleri kendine çektiği söylenen süper yat marinasından başka bir yere bakmayın.) O halde, çevre dostu bir villa topluluğu olan Bodrum Loft da dahil olmak üzere bir dizi lüks yeni konaklama seçeneğini karşılaması şaşırtıcı değil. Beş yıldızlı bir sahil tesisi olan METT Hotel & Beach Resort Bodrum; ve kendi özel plajı olan Radisson Collection Hotel, Bodrum. Geçen yıl, 600 yıllık bir Orta Çağ surları olan ve 2017'den beri restorasyon nedeniyle kapatılan Bodrum Kalesi'nin yeniden açıldığı görüldü."