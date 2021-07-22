Bu kadarına da pes! Evine yerleştiği iki arkadaşını silahla rehin aldı!

İstanbul Esenyurt'ta evlerine yerleştikleri iki arkadaşını silahla rehin alarak, ölümle tehdit eden 30 yaşındaki yabancı uyruklu şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede 3 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Kendi evlerinde rehin alınan Aref Zaynalı ve Mehdi Rezaısıyahrood şikayetinin ardından şüpheli Omid Ahmedi yakalandı. İfadesi alınan şüpheli suçlamaları kabul etmedi.



KENDİ EVLERİNDE ARKADAŞLARINI REHİN ALDI



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Esenyurt'ta 29 Aralık tarihinde Omid Ahmedi'nin arkadaşı olan müşteki Aref Zaynalı'nın ve Mehdi Rezaısıyahrood'un evine yerleştiği ifade edildi. Şüpheli Omid Ahmedi'nin evine yerleştiği arkadaşları Aref Zaynalı ve Mehdi Rezaısıyahrood şüphelinin evlerinden gitmesini istedi. Evden çıkmak istemeyen Omid Ahmedi bunun üzerine arkadaşlarına silah çekerek öldürmekle tehdit etti. Ardından şüpheli Ahmedi silahıyla arkadaşlarını rehin alarak evlerinden çıkmadı.

Evlerinde rehin alınan iki arkadaşın şüpheliden kurtulup polise gitti. Aref Zaynalı ve Mehdi Rezaısıyahrood şikayetinin ardından şüpheli Omid Ahmedi yakalandı. İfadesi alınan şüpheli suçlamaları kabul etmedi.

İddianamede, şüpheli Omid Ahmadi'nin 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'konut dokunulmazlığı ihlali' ve 'silahla tehdit' suçlarından toplamda 4 yıl 2 aydan 17 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.