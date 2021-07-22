Bugün bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı, toplu taşımalar ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma kullanımı oldukça artış gösterirken vatandaşlar 9 günlük resmi tatil sürecinde otobüs, metrobüs ve metro gibi ulaşım araçlarının ücretli olup olmadığı konusunda araştırmalarına başladı. Bilindiği üzere genellikle bayramlarda bu tip araçlar alınan kararla vatandaşlara ücret talep etmeksizin hizmet veriyor. Buna göre; "Bugün bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, Marmaray ve otobüsler bedava mı?" İşte bayramda toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar…
Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'da denk geliyor. Bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek olup Bayramda otobüs, metrobüs, metro ücretsiz mi sorusunun yanıtı belli oldu. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacaktır.
Kabine sonrası otoyollarla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır" diyerek bayramda yolların ücretsiz olacağını ilan etti. Bazı otoyolların geçiş ücretlerinde indirime gidildiğini de aktaran Erdoğan, "Ankara-Niğde Otoyolu'nda da sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek" dedi.
Yolculuk için hazırlığını tamamlayanlar, bayramda köprü ve otoyol geçişlerinin ücretli olup olmadığını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacağını duyurdu.
Bayram boyunca Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi gibi yap işlet devret kapsamındaki köprüler ve otoyollar hariç, diğer köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz sağlanacak. Ücretsiz olacak 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1.sınıf araçlar için 13.25 TL geçiş ücreti alınıyor. Ücretli olarak hizmet vermeye devam edecek olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti 27.50 TL ve Osmangazi Köprüsü'nde de 1.sınıf araçlar için geçiş ücreti de 147.50 TL olarak uygulanmaktadır.
Kurban bayramı süresince ulaşımda olacak ücretsiz geçişlerin tarihleri ise şu şekildedir;
Köprü ve Otoyol geçişleri 17 Temmuz 2021 saat 00:00'dan itibaren (Cuma gecesini Cumartesi'ye bağlayan gece)Otobüs, Metrobüs, Vapur, Metro, Tramvay ve Marmaray gibi toplu taşıma araçları ise 20 Temmuz saat 05:00'da itibaren ücretsiz olacaktır.