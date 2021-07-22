Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? 22 Temmuz 2021 Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başladı. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmadığı bilinirken eczanede işleri olan vatandaşlar bayramda eczane açık mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Resmi tatil günlerinde eczanelerin nöbet sistemine göre çalıştığı biliniyor. Bu bilgilere göre Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Kurban Bayramı tatilinde eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte yanıtı…
20 Temmuz Salı günü Kurban Bayramı idrak edilecek. 4,5 gün sürecek resmi tatil sürecinde eczaneler de çalışma yönetmeliğine uyacak Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.
Bayramda eczaneler nöbet usulüne göre çalışacak.
Eczaneler pazar günleri ve resmi tatillerde nöbetçi sistemi ile çalışmakta. Bölgenizdeki nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı zamanda size en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.
Eczaneler resmi tatillerde nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.
Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.