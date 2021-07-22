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Giriş Tarihi: 22.7.2021 08:51 Son Güncelleme: 22.7.2021 08:51

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 22-23 Temmuz Bayramda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık mı?

Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 22-23 Temmuz Bayramda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık mı?

Kurban Bayramı heyecanı yaşadığımız şu günlerde eczane çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçtiğimiz bayramlarda kısıtlamalar yaşanırken resmi tatillerde eczanelerin çalışma durumu değişikliği devam ediyor. İlaç, medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere eczanelere gitmek isteyen vatandaşlar bayramda eczaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Pazartesi günü öğleden sonra mahallelerde en az 1 açık nöbetçi eczane yer alacak. Buna göre; Bugün ve yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında eczaneler çalışıyor mu?

Bayram dolasıyla gündemde yer alan eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Normalleşmenin üçüncü aşaması devam ederken bayramda eczaneler açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Normalde eczaneler arefe günü yarım gün çalışırken bayramda eczanelerin nöbetçi sisteme göre çalıştığı biliniyor. Peki Bugün ve yarın eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 20-21-22-23 Temmuz Kurban Bayramında eczaneler çalışıyor mu? İşte eczane çalışma saatleri

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

BAYRAMDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Kurban Bayramı boyunca eczaneler açık değil. Eczaneler nöbetçi sisteme göre çalışacak.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ

Nöbetçi eczaneler, eczaneler kapalı olduğu zamanlarda hizmet vermektedir. Yani, hafta içi ve Cumartesi mesaisi bittikten sonra sabaha kadar nöbetçi eczaneler açıktır. Ayrıca, Pazar günleri de tam gün olarak hizmet verirler.

Size en yakın nöbetçi eczaneyi aşağıdaki bağlantılara tıklayarak öğrenebilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bugün eczaneler açık mı, saat kaça kadar açık? 22-23 Temmuz Bayramda eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczaneler açık mı?
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