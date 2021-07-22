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Giriş Tarihi: 22.7.2021 07:42 Son Güncelleme: 22.7.2021 07:43

Bugün kargolar açık mı, Bayramın üçüncü günü çalışıyor mu? 20-21-22-23 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu ve Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar açık mı, Bayramın üçüncü günü çalışıyor mu? 20-21-22-23 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu ve Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda dağıtım yapacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlarken kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Resmi tatillerde ve Pazar günleri hizmet vermeyen Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda çalışıp çalışmadığı sorgulanıyor. Normalde kargoların gün boyu çalışırken bugün bayram dolasıyla kargoların çalışma durumu şirketlerden gelen açıklamalarla belli oldu. Buna göre; Bugün kargolar açık mı? Kurban Bayramında Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte kargo çalışma saatleri 2021

Mübarek Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kargo çalışma saatleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Kargo şubeleri aracılığıyla ürün teslimatı ya da gönderimi yapmayı düşünen vatandaşlar, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo gibi kargoların çalışma durumu hakkında güncel bilgilere erişmeye çalışıyor. Her yıl Kurban Bayramı'nda resmi tatil uygulanıyor. Peki Bugün kargolar açık mı? Kurban Bayramında Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken bugün bayramda kargolar açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Kurban Bayramı günü kargo firmaları çalışmalarına genellikle ara verirlerken detaylar şöyle;

KURBAN BAYRAMINDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU? KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Kurban Bayramı sebebiyle kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde çalışmayacak. Ancak kargolar, arefe günü olan 19 Temmuz Pazartesi günü 09.00 ile 12.30 saatleri arasında dağıtım yapacaklar.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO KURBAN BAYRAMI'NDA ÇALIŞACAK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT şubeleri ve kuryeleri Kurban Bayramı'nda hizmet veremeyecek.

YURTİÇİ KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Yurtiçi Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir

MNG KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

MNG Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise tam gün hizmet vermektedir.

SÜRAT KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Sürat Kargo, yayımladığı duyuruda arefe günü normal mesainin devam edeceği, bayram günlerinde ise kapalı olunacağı bilgisini aktardı.

ARAS KARGO BAYRAMDA AÇIK MI?

Aras Kargo resmi tatillerde ve Kurban Bayramı'nda hizmet vermemektedir. Arife günü ise yarım gün hizmet vermektedir.

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Bugün kargolar açık mı, Bayramın üçüncü günü çalışıyor mu? 20-21-22-23 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu ve Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat, PTT Kargo bayramda dağıtım yapacak mı?
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