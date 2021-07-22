Sosyal hayatta kademeli normalleş devam ederken market çalışma saatleri yine binlerce kişinin bir numaralı gündemi oluyor. Akraba ziyaretlerine eli boş gitmek istemeyen vatandaşlar evlerinin en yakınındaki A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toplam 4,5 gün sürecek olan bayramda market çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma durumları…
İslam alemi bayram tatiline devam ederken market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;
İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.
BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.
A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.
ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.
Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.
Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.
MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00
ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00
A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.
Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.