Sosyal hayatta kademeli normalleş devam ederken market çalışma saatleri yine binlerce kişinin bir numaralı gündemi oluyor. Akraba ziyaretlerine eli boş gitmek istemeyen vatandaşlar evlerinin en yakınındaki A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toplam 4,5 gün sürecek olan bayramda market çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma durumları…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram tatiline devam ederken market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;