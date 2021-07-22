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Giriş Tarihi: 22.7.2021 07:38 Son Güncelleme: 22.7.2021 07:39

Bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık? Bayramda A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık? Bayramda A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Kurban bayramında aile, akraba ve sevdikleri ile buluşan vatandaşların gündeminde market çalışma saatleri yer alıyor. Uzun sürenin sonunda kısıtlamasız bir bayrama giriş yapılırken tatilde eksiklerini tamamlamak isteyenler bayramda marketler açık mı, marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arıyor. Zincir marketlerden A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri bayram günleri değişiklik gösteriyor. Bazı marketler ise bayramın birinci ve ikinci günü kapalıydı. Peki Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma saatleri ve tüm bilgiler…

Sosyal hayatta kademeli normalleş devam ederken market çalışma saatleri yine binlerce kişinin bir numaralı gündemi oluyor. Akraba ziyaretlerine eli boş gitmek istemeyen vatandaşlar evlerinin en yakınındaki A101, BİM, ŞOK çalışma saatlerini merak ederken bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toplam 4,5 gün sürecek olan bayramda market çalışma saatleri belli oldu. Buna göre; Bugün marketler açık mı, marketler bayramda kaça kadar açık? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte marketlerin çalışma durumları…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram tatiline devam ederken market çalışma saatleri ile ilgili son gelişmeleri merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021'e 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihine denk gelirken A101, BİM, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri şöyle;

BAYRAMDA BİM, ŞOK, MİGROS, A101 MARKETLER AÇIK MI?

İslam alemi bayram coşkusunu yaşarken market çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar yapıyor. En yakın zincir marketten alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin açık olup olmadığını sorguluyor. Bayramda zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

BİM BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

BİM market Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Bayramın üçüncü ve dördüncü günü BİM marketler yine aynı saatlerinde hizmet verecekler.

A101 BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

A101 market Kurban Bayramı'nın birinci kapalı olacak ancak bölgesel değişiklikler söz konusu olabilir. A101 bayramın ikinci günü ise saat 11:00'dan sonra hizmet vermeye başlayacak.

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI, HANGİ GÜNLER AÇIK?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecekler.

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayramda marketler açık olacak. BİM, ŞOK, Migros, A101 marketlerin çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA MARKETLER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler, Kurban Bayramı tatili boyunca hizmet vermeye devam edecek. Herhangi bir yasak olmadığı için marketler bayram boyunca normal çalışmasına devam edecek. Bayramda marketler çalışma saatlerini kendisi belirleyecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

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Bugün marketler açık mı, bayramda marketler saat kaça kadar açık? Bayramda A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
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