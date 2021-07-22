PTT, noter açık mı, bugün kapalı mı? 22, 23 Temmuz bayramda PTT, noter çalışıyor mu ve bayramda nöbetçi noter var mı?

Kamu kurum kuruluşlarından biri olan PTT ve noter çalışma durumu bayram dolasıyla merak ediliyor. Normal şartlarda resmi tatillerde kamu kurumları çalışmazken özel sektör belli zamanlarda çalışıyor. Kamu hizmeti sunan ve Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olan PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın üçüncü günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?
Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.
Kurban Bayramı tatil olduğu için PTT, noter, borsa resmi daireler çalışmıyor. Dolayısıyla noterlerin Kurban Bayramı sonuna kadar açık olmayacağı biliniyor.