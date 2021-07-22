PTT, noter açık mı, bugün kapalı mı? 22, 23 Temmuz bayramda PTT, noter çalışıyor mu ve bayramda nöbetçi noter var mı?

Kamu kurum kuruluşlarından biri olan PTT ve noter çalışma durumu bayram dolasıyla merak ediliyor. Normal şartlarda resmi tatillerde kamu kurumları çalışmazken özel sektör belli zamanlarda çalışıyor. Kamu hizmeti sunan ve Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olan PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bugün PTT, noter açık mı? Bayramın üçüncü günü PTT, noter çalışıyor mu ve nöbetçi noter var mı?