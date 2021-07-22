Çaldıkları kasayı aralarında paylaşan hırsızlar yakalandı

İstanbul Polisi; Tuzla Evliya Çelebi Mahallesi'nde E.Ö. isimli kişiye ait iş yerinden içerisinde 50 bin lira, çok sayıda çek ve senet bulunan iki çelik kasayı çalan M.F. isimli şüpheliyi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde bin 658 lira, 100 dolar ve 30 Euro para ele geçirildi. Şüphelinin üzerinden çıkan paranın hırsızlık sonrasında aldığı pay olduğu ve olaydan sonra çalınan kasaların Tuzla İçmeler Mahallesi'nde bir adrese götürüldüğü belirlendi. Söz konusu adreste yapılan kontrollerde R.S. isimli şüpheli yakalandı.

Hırsızlığa konu çok sayıda çek, senet, tapu belgesi ve evrak ele geçirildi. Olayın diğer şüphelileri H.B. ve H.E. de Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde yakalandı. R.S ve H.E. isimli şüpheliler "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli H.B ve M.F. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.