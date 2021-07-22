Carlos'u bulana 10 bin lira!

Gücel, Carlos'un en son görüldüğü Kadıköy ile Moda'daki cadde, mahalle ve sokaklardaki elektrik direkleri, reklam panoları ve billboardlara köpeğinin resimlerini astı. Linet Gücel, son olarak da sosyal medya hesabından, 'Carlos aranıyor, 10 bin TL ödül' paylaşımında bulundu.