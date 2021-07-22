Cehalete savaş açan doktor! Kız çocukları için de mücadele ediyor

Iğdır'da aile hekimi olarak görev yapan Mehmet Kum, hastalara şifa olmaya çalışırken bir yandan da kendini çocukların mutlu olması için adadı. 2008 yılından beri memleketi Iğdır'da aile hekimi olarak görev yapan Kum, kentte bir çok okulda kitap dağıtım projelerine imza attı. Kendisine muayene olmak için gelen her çocuğa hediye oyuncaklar ve çocuk kitapları veren Muş, hayırseverler ve kendi imkanlarıyla aldığı kitapları, en ücra köylere kadar götürüyor. Sağlık Ocağında çalışmadığı günlerde elinde oyuncak ve kitaplarla köy köy dolaşan Doktor Kum, halk arasında 'Cehalete savaş açan Hoca' olarak tanınıyor. Sadece kitap değil ihtiyaç sahibi bir çok aileye de yardım eli uzatan Kum, bir çok okula gönderilmeyen çocuğunda okula gönderilmesi için ikna çalışmalarında bulundu.





KÖY ÖĞRETMENİ KİTAP GETİRDİ, HAYATINI KİTAPLARA ADADI

Pandemiden dolayı okula gidemeyen çocukların evlerine kitap götüren Doktor, şimdiye kadar 100'binin üzerinde kitap dağıttı. Çocukların iyi bir eğitim almasıyla ülkenin kalkınmasını mümkün gören Kum, SABAH'a yaptığı açıklamada, bu geleneğinin ilkokul çağlarında bir öğretmeninin kendisine hasta yatağında kitap hediye etmesiyle başladığını anlattı. Doktor Kum; "Doğduğum köyde İlkokul üçüncü sınıfa gidiyordum. Bir gün hastalandım. Birkaç gün okula gidemedim. Öğretmenim ziyaretime gelmiş bir de yaşıma uygun bir kitap getirmişti. Onu defalarca okumuştum. İlk kitap hediyemdi, bu anımı hiç unutmuyorum. O hasta halimde o kitabın bana gelmesi bana hem kitap sevgisini kazandırdı hem de bu gün yaptığım işlerin temelini oluşturdu. Çok etkilenmiştim. Sonra okudum ve her bir çocuğun okuması için elimden geleni yapmaya başladım" dedi.





KIZ ÇOCUKLARININ BABALARINI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Özellikle kız çocuklarının okula kazandırılması konusunda, kızların babalarıyla birebir görüşmeler yapan Kum; "Bölgede erken evlenme diye ciddi bir sorun var. Kız çocukları 17 yaşında iki çocuk annesi olabiliyorlar. Onların belki daha gençliklerine adım atacakları çağlar ama onlar anne olmuşlar. Öncelikle yetim, öksüz kız çocukları başta olmak üzere yoksul ailelerin kızları en azından liseye kadar okumalıydı. Bu konuda kardelenleri hep motive etmeye başladım Lise bitince 18 Yaşına geleceklerdi. Hem evlenme yaşlarını biraz yukarıya çekeceğiz, hem de liseden sonra başarılı olanlar üniversiteyi okuyacaktı. Bu alanda yoğunlaştım. Babaların, annelerin kız çocuklarını okutması için her fırsatta birebir görüşüyorum. Onları ikna etmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar başarılı olduklarımız oldu, olamadıklarımız oldu ama biz o çocuğun o yaşta anne olmasına seyirci kalamadık. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"CEHALETE SAVAŞ AÇTIM"

Çalıştığı Bağlar Mahallesi 1 Nolu Aile Sağlık Merkezinde kütüphane oluşturan Kum, okullara giderken avukat ve mühendis gibi mesleklerde çalışan arkadaşlarıyla gittiğini de anlattı. Dr.Kum şöyle konuştu "İlkokulda ki çocukların yanlarına gerekli izinlerimizi alarak gidiyoruz. Yanımda avukat, mühendis gibi mesleklerden arkadaşlarımı da alıyorum ki onlara geldikleri yerleri anlatsın ve ilham olsunlar diye. İlimiz kitap okumada ülkemizde son sırada yer alıyor. Ülkemiz ise Avrupa'da son sıralarda olduğunu biliyoruz. Okuyan ülkelerin bilimde, sanatta, edebiyata, hayatın her alanında ileride olduklarını görüyoruz. Okumayla, ekonomik gelişmenin de batı ülkelerine bakınca paralel yol aldığını görüyoruz. Okuyan ülkelerde toplumsal huzurun olduğunu görüyoruz. Yoksulluğumuzun ve sefaletimizin sebebi cehaletti. İlimizde cehalete savaş açtım. Yağmur damlaları kendini selden sorumlu tutmalıdır. Ben de o damlalardan biri olduğumu düşünüyorum. Cehaletle mücadele etmenin tek yolu da okumaktı. Soran, sorgulayan, araştıran, düşüncesi özgürleşen çocuklar, yarının büyükleri olarak ülkemizi daha ileriye götüreceklerdir. Aile Sağlık Merkezimizde de bir kütüphane kurduk. Çocuklarımız ve yetişkinler oradan kitaplarını alıp okuyup getiriyorlar." Iğdır'da sadece çocukların eğitimi için değil bir çok yardım çalışmalarına da öncülük eden Doktor Mehmet Kum, kendisini maddi manevi her zaman destekleyen arkadaşlarına da teşekkür etti.