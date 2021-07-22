‘Çocuğum gelemez mezarda’ sözünden etkilendi tüm çocuk mezarlarını balonlarla donattı

Antalya Serik
'te arife günü çocuk mezarlarına balon bağlayarak karanfil dağıtmasıyla dikkat çeken ve bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği görüntülerini sosyal medyada paylaştığı baloncu Sait Kocakaya (38) hikayesini SABAH'a anlattı: Geçen bayram mezarlık yanından geçerken gördüğüm bir kadın benden balon istedi. Ben de 'Çocuğunu gönder, balon vereyim' dediğimde bana 'Çocuğum gelemez mezarda' dedi.
O an kadının gözleri yaşardı. Benden aldığı iki pembe balonu kızının mezarına bağladı. O an tüylerim diken diken oldu. O annenin söyledikleri içimi yaktı. Kızı 6 yaşında vefat etmiş, ismi Ayşe'ymiş. Bu olay beni çok duygulandırdı, tüylerim diken diken oldu. O mezarlığın önünden her geçtiğimde hep o annenin hüzünlü bakışı gözümün önüne geliyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Ben de kendi kendime 'Önümüzdeki bayram çocuk mezarlarına balon bağlayacağım' dedim.
Ben o günden sonra haftada beş gün para kazanıyorsam, 6. gün 20 çocuğa balonları ücretsiz veriyorum. Bu beni fazlası ile mutlu ediyor. Böyle huzur buluyorum. Gariban olsam bile çocuklara şeker ve balonları bedava dağıtıyorum. Bu arife de çok sayıda balon hazırladım ve mezarlığa gittim. Serik ilçe mezarlığındaki çocuk mezarlarına tek tek 80 balon bağladım. Ruhen ferahladım" dedi.
BİR OĞLU VAR, EŞİ KAS HASTASI
Kas hastası olan eşi Hatice ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Ali ile birlikte yaşayan Kocakaya her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıttığını da belirterek "Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak" dedi.