Çocuklara atlı karınca ve pamuk şeker sürprizi

Van Muradiye
'de Kızılay gönüllüleri, mahallelere götürdükleri atlı karıncayla çocuklara bayram sürprizi yaptı. Çocukların yüzünü güldürmek, eğlenceli bir gün geçirmelerini sağlamak isteyen gönüllüler, ilçeye 20 km uzaklıktaki Ovapınar Mahallesi'nde etkinlik düzenledi. Gönüllüler, çocuklara pamuk şeker ve çikolata dağıttı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, "Çocuklarımızın Hayallerine Dokunuyoruz" projesi kapsamında Ovapınarlı çocukların mutluluğuna ortak olduklarını söyledi. Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise "Çocukların gülümsemesi her şeye bedel" diye konuştu.