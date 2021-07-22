Çöpte bulduğu kitap hayatını değiştirdi

Elazığ'ın tanınmış iş insanlarından Hanifi Batı'nın çocukken zorlu geçen hayatı, çöpten bulduğu bir kitapla değişti. 2,5 yaşında annesini kaybeden, çobanlık yapan hasta babası tarafından büyütülen Hanifi Batı, çöpten bulduğu kitaptan etkilenerek okumaya merak saldı.

İlkokul mezunu olan Batı, o günden sonra bulduğu her kitabı, gazeteyi okumaya başladı. Okumaya olan ilgisi ve sevgisi, O'nu 40 yıl sonra Elazığ'da ve ülke genelinde tanınmış bir kitapçı yaptı. Evlendikten sonra inşaatlarda, bağ ve bahçelerde çalışarak hayatını sürdüren Hanifi Batı, 32 yaşında kitap dükkânı açmaya karar verdi. O günkü şartlarda maddi imkânı yetersiz olan Hanifi Batı, abisine ait olan tarlayı satarak Elazığ şehir merkezinde 20 metrekare bir dükkânda kitap satmaya başladı. Kitapseverlerin ilgisiyle tanışan Hanifi batı, kısa sürede işini büyüttü. Günümüzde modern ve büyük 5 şubeyle hizmetlerine devam ededen Batı, kitap alamayanlara ücretsiz ve iadeli kitap veriyor, herkesin kitap okuması için uygun fiyatlı ve taksitli kitap satışı imkânı sağlıyor.

"KÜÇÜK YAŞLARDA ÇOBANLIK YAPTIM"

Çocukluk yaşlarının çok zorlu geçtiğini anlatan Hanifi Batı, "Rahmetli babam 3 yaşında iken annesini, babasını, dedesini kaybetmiş. Babamı 14 yaşındaki amcam büyütmüş. Nasıl büyüttüğünü ben de bilmiyorum. Ben Elazığ merkez Pulutlu köyünde doğdum. Çok köhne bir evdi. 2,5 yaşında ben de annemi kaybettim. Ondan sonra ömür boyu çektiği bir hastalığa yakalandı. Hayatım böyle başladı. 1958'de Sürsürü köyüne taşındık. Orada hayatımızı idame ettirmeye devam ettik. Rahmetli babam çobanlık yaptı. Biz iki kardeştik. Babam, abim ve ben çobanlık yaptık. Babam bize hem annelik hem babalık yapıyordu. Babam evlendi, 3 çocuğu daha oldu. Ama babam bize hem annelik hem babalık yapmaya devam ediyordu. Sürsürü'de ilkokulu okuduk. Tahsil hayatım orada bitti. İlkokuldan sonra okula gitmedim. Hem çalışarak, hem çobanlık yapıyordum. Pantolon, ayakkabı bulamazdık. Çöpten toplayarak ayakkabı giyerdim. İyi hatırlıyorum çöpten iki tane sağ ayakkabı bulmuştum. İkisini giyiyordum. Tuhaf görünüyordu ama mecburdum. Çok zor şartlarda büyüdük. Ekonomik olarak sıfır gibiydim. Ben çöpten ekmek çok topladım yedim" diye konuştu.

"ÇÖPTEN BULDUĞUM KİTAP BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Çöpte bulduğu bir kitabın hayatını değiştirdiğini ifade eden Hanifi Batı, şöyle konuştu:

"Bir gün çöpte 'Cem Sultan' adlı bir kitap buldum. Yarım yamalaktı. Bu kitabı okudum. Kitap beni çok etkiledi. Ondan sonra da yerden ne bulduysam, gazete parçası, kitap parçası ne bulduysam okumaya devam ettim. Hep okuyama devam ettim ama imkânlar kısıtlıydı. Kitap, gazete bulmak çok zordu. Buna rağmen günlük gazete almaya devam etti. Hayat eğitimle başladı. Eğitimle biter. Eğitimin olmadığı yerde hayat zordur. Gelişmek, büyümek istiyorsanız eğitim şart. Çok kitap okumalıyız. Bu beni çok etkiledi. Ben bir taraftan iş ararken, geçimimi sağlamaya çalışırken hayatımda 'kitapçılığa nasıl başlarım' diye düşündüm. Aç kaldım, yemeksiz kaldım. Çaresiz kaldım. Evlendim. Bir çocuğum oldu. Çocuğuma ekmek alamadım. Çok zor şartlarda geçinmeye çalıştım. İşçilik yaptım. İnşaatlarda çalıştım. Bağ, bahçelerde çalıştım. Bulaşıkçılık yaptım. Bu şekilde hayatımı 32 yaşına kadar devam ettirdim. Ondan sonra abimin küçük bir arsası vardı. Onu sattık. Karayollarının orada 20 metrekarelik bir yerde kitapçılığa başladım. Çok zevk aldım, çok keyif aldım. Kısa sürede Elazığ'ın en tanınmış kitapçısı oldum. Küçücük yerde herkes benim yanıma gelirdi. Yavaş yavaş büyütmeye çalıştım."

"HEDEFİMİ O GÜN KOYMUŞTUM"

İlk dükkânını açtığı gün işlerini büyütmeyi hedeflediği söyleyen Hanifi Batı, "İşimi büyüteceğim diye hedefimi o gün koydum. Uğraştım, ciddi mücadele verdim. Kısa zamanda Elazığ'ın tanınmış kitapçısı olmak parayla olan bir iş değildi. Bu yaptığımı imkânsızlıklar içinde başardım. Risk aldım hep. Onun için kısa zamanda Allah'a çok şükür Elazığ'ın en tanınmış kitapçısı olum. Önce 20 metre kare, sonra 40 metrekare sonra 60 metrekare, sonra şubeler açmaya başladım. Şuan 5 şubemiz var. Sonra bunları büyüttük. Mesela 2000'li yılında benim açtığım kitap market Türkiye'nin en güzeli ve en büyüğüydü. İlgili insanlar buraya gelerek mağazalarımızı gezdiler, beğenilerini ifade ettiler. Ben Türkiye'de hep ilkleri yaptım kitapçı olarak. 20217 yılında Yayıncılar Birliği tarafından yılın kitapçısı ödülünü aldım." dedi.

"HERKESİN KİTAP OKUMASINI İSTİYORUM"

Çok sayıda kitap bağışıyla tanınan Hayırsever iş insanı Hanifi Batı, herkesin kitap okuması için elinden gelen her türlü çalışmayı yaptığını kaydetti. Batı, "Hayatın boyunca, herkese faydalı olmaya çalıştım. Bedava kitap verip okutmaya çalıştım. İadeli kitap verip okutmaya çalıştım. Taksitli kitap satışı yaptım. İmkânsızı başarmaya çalıştım. Çok şükür işimi çok seviyorum ve keyifle yapıyorum" şeklinde konuştu.